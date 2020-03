Oggi si giocano le restanti sei partite degli ottavi di finale dell’Europa League e per il 17 marzo l‘Uefa ha comunicato che si terrà una riunione in teleconferenza con le 55 federazioni per discutere dell’emergenza Coronavirus. Come riporta l’Equipe, Ceferin nella giornata di martedì prossimo dovrebbe annunciare la sospensione delle competizioni europee (Champions ed Europa League) e anche il rinvio di Euro 2020 all’anno successivo e dunque nell’estate del 2021.