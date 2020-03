Coronavirus, ufficiali i rinvi di Manchester City-Real Madrid e Juve-Lione di Champions

Di questa mattina la notizia della quarantena del Real Madrid per l’emergenza da Coronavirus ed era dunque inevitabile l’ufficialità che portasse al rinvio della gara di Champions League della prossima settimana con il Manchester City. Lo rende noto il club inglese con il seguente comunicato: “La decisione di rimandare la partita di martedì è stata presa in collaborazione con la UEFA in seguito alla conferma che i calciatori del Real Madrid si isoleranno per quindici giorni, dopo che è emerso che un giocatore della squadra di pallacanestro del club è risultato positivo per COVID-19. Il Club invia i migliori auguri ai giocatori e allo staff delle squadre di calcio e basket del Real Madrid”.

Poco dopo è arrivato l’annuncio della Uefa che ha sancito il rinvio anche di Juventus-Lione visto l’annuncio di ieri del club bianconero con il caso positivo al Covid_19 di Rugani.