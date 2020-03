Coronavirus, comunicato Juventus: “Rugani positivo ed è attualmente asintomatico”

Continua l’effetto dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus in Italia. Soprattutto nel mondo sportivo. La Juventus ha infatti comunicato ufficialmente che Daniele Rugani è risultato positivo al Covid-19 e attualmente non presenta alcun sintomo. E’ il primo caso ufficializzato in Serie A. Questo l’annuncio ufficiale del club bianconero: “Il calciatore Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19 ed è attualmente asintomatico. Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui“.