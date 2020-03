Coronavirus, tampone per un giocatore della Lazio: esito negativo

Di ieri la notizia del primo contagio da Coronavirus in Serie A, stiamo parlando di Daniele Rugani della Juventus, ma come scrive ilmessaggero.it, nei giorni scorsi c’è stato il rischio di altri calciatori positivi al Covid-19. Un tesserato della Lazio, infatti, presentava dei sintomi sospetti e avrebbe fatto tutti gli esami del caso, risultando negativo. Il club biancoceleste già martedì aveva deciso di sospendere gli allenamenti almeno fino a domenica, con la possibilità di prorogare la decisione anche per la settimana successiva.