Emergenza coronavirus, Liga sospesa. Premier League verso le porte chiuse e con tre casi positivi

L’emergenza coronavirus non è più solo una questione italiana in Europa. Anzi, l’Italia è quasi un modello da seguire. Lo è per la Spagna, terzo paese per contagi nel continente, che ha decretato lo stop a tutte le manifestazioni sportive. E secondo quanto riporta il Times, anche la Premier League potrebbe compiere oggi il primo passo decretando l’obbligo di porte chiuse per le partite di Premier League. Il Sun, invece, aggiunge come tre giocatori nel massimo campionato inglese siano risultati positivi al tampone. I nomi, al momento, sono ancora sconosciuti.