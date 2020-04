Amarezza Roma: “Potevamo ripartire il 4 maggio”. Totti ‘benedice’ Zaniolo, Kluivert risponde alle critiche

La Roma spiazzata da Giuseppe Conte. L’ultimo decreto ministeriale firmato dal premier, infatti, fissa al 18 maggio la ripresa degli allenamenti per gli sport collettivi, invece che al 4 maggio come quelli individuali. Una scelta che a Trigoria non hanno preso benissimo, dal momento che il centro sportivo era stato già preparato in maniera da riprendere gli allenamenti, singoli e a piccoli gruppi anche da 4-5 giocatori, in totale sicurezza. Il responsabile sanitario giallorosso Andrea Causarano ha spiegato: “L’ultimo decreto ci ha colti un po’ di sorpresa. Stupisce il trattamento riservato agli altri sport a discapito del calcio, potevamo ripartire anche noi nei centri sportivi a porte chiuse e seguendo tutte le direttive nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento“. Un pensiero replicato con una dura nota anche dall’AIC, che chiede al governo una modifica al decreto anche per abbassare il rischio infortuni.

Secondo la Lega, che vorrebbe porre il 14 giugno come limite massimo per la ripartenza del campionato, il governo avrebbe disatteso le promesse sulla ripresa degli allenamenti. “Non c’era nessun accordo e nessuna indicazione di date”, ha fatto però sapere la Figc. Intanto in Francia si è arrivati a una svolta definitiva: il primo ministro Edouard Philippe ha annunciato che la stagione 2019-20 della Ligue 1 termina qui e fino a settembre non ci sarà nessuna possibilità di ripresa. Una soluzione che Spadafora tende ancora a scongiurare: “La prudenza è l’unico appiglio che abbiamo per far ripartire il calcio. Alcuni presidenti cercano di fare pressioni, ma l’aria è cambiata e questi metodi non funzionano”.

PENSIERI E PAROLE – Torna a parlare Francesco Totti, oggi intervenuto in diretta con Giorgio Panariello. La leggenda giallorossa ha parlato di talenti del futuro e del suo possibile erede: “Il nuovo Totti in questo momento non c’è e non è facile trovarlo, ma spero di riuscirci. Zaniolo? È un grande giocatore, uno dei giovani più forti in circolazione. Ha davanti a lui un futuro meraviglioso, ma la sua scalata dipende da lui”. Infine non mancano le battute e le risate, stuzzicato dall’attore toscano su una possibile quarantena con Luciano Spalletti. Chiacchierata in diretta anche per Alessandro Florenzi, che racconta a Max Biaggi alcuni retroscena: “Manolas è l’unico che non credeva alla rimonta con il Barcellona, invece è lui che ha deciso la partita della vita. Liverpool? Quando al ritorno siamo arrivati con il pullman all’Olimpico sembrava di stare a Baghdad, ho ancora i brividi“. Infine anche un ricordo del passato: “Mi volevano Roma e Lazio, quando ho visto Conti a Trigoria mi è sembrato di vedere la Madonna”.

Il presente giallorosso si chiama Gonzalo Villar. Il centrocampista spagnolo ha parlato dei suoi obiettivi: “In questo club spero di poter restare tanti anni, alla Roma si prendono molta cura di noi. Fonseca mi ha chiamato, mi ha scelto tra quattro giocatori e mi voleva subito. Giocare con Dzeko, Perotti e Zaniolo è un qualcosa che ancora mi sciocca“. In attesa come tutti c’è Javier Pastore, che però approfitta del lockdown per godersi moglie e figli, consapevole del pronto intervento della Roma: “Si è mossa rapidamente e si è presa cura di noi e delle nostre famiglie. Ora ci rendiamo conto che con poco si può vivere e con le piccole cose siamo felici”. Infine un abbraccio all’Italia: “Avrà la forza di andare avanti, perché le persone sono molto forti. L’essere umano è fatto per soffrire e inciampare, ma si è sempre rialzato e sicuramente anche dopo questo si rialzerà”.

LE ALTRE NEWS – Secondo il Wall Street Journal, il presidente della Roma James Pallotta fa parte di un team di scienziati e miliardari che negli Stati Uniti sta studiando e finanziando un progetto – da presentare poi alla Casa Bianca – per trovare la cura anti-coronavirus. Infine, la Fifa studia una modifica al regolamento: i giocatori, infatti, non potranno più sputare in campo e chi lo farà – per le norme igienico sanitarie volte a ridurre al minimo il rischio di contagio – potrebbe essere sanzionato con un cartellino giallo.