Mercato Roma, Terim punta Cetin: il Galatasaray lo vuole in prestito

Il Galatasaray vule riportare a casa i suoi talenti. In attesa dell’apertura del mercato e soprattutto dei confini, il tecnico Fatih Terim ha dato mandato alla società di contattare tre giocatori turchi. Oltre a Muldur del Sassuolo e Hakan Yandas del Sivasspor, l’ex ct della nazionale ha individuato anche Mert Cetin come rinforzo in difesa. Già in passato si è parlato del forte interesse di Terim per il centrale classe ’97 arrivato alla Roma in estate dal Genclerbirligi. Come riporta ‘Fotomac’, però, l’affondo al difensore giallorosso arriverebbe solo in caso di cessione di uno tra Luyindama e Marcao. In ogni caso, il Galatasaray è intenzionato a recapitare a Petrachi un’offerta di prestito con diritto di riscatto.