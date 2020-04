Coronavirus, alla ripresa i giocatori non potranno più sputare in campo. I trasgressori verrano ammoniti

Il Coronavirus ha influenzato anche il mondo del calcio con la sospensione dei vari campionati. La malattia infettiva però cambierà anche diverse abitudini nello sport. Come riporta il quotidiano inglese The Telegraph, alla ripresa i giocatori non potranno più sputare in campo. Il gesto, diffuso molto tra i calciatori, infatti non sarà più consentito a causa delle norme igienico sanitarie volte a ridurre al minimo il rischio di contagio. Per la Fifa chi continuerà a farlo dovrà essere sanzionato con un cartellino giallo. A comunicarlo è stato il presidente del Comitato medico della Fifa, Michel D’Hooghe. Queste le sue parole:

“E’ una pratica comune nel calcio e non è molto igienica. Quindi, quando ricominciamo a giocare a calcio, penso che dovremmo evitarlo al massimo. La domanda è se ciò sarà possibile. Forse possono punirlo col cartellino giallo. E’ un buon modo per diffondere il virus”.