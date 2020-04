Mercato Roma, Karsdorp verso il ritorno a Trigoria: il Feyenoord vuole Pachonik come sostituto

Rick Karsdorp verso il ritorno alla Roma. Come riporta il sito tuttomercatoweb.com, il terzino infatti in estate dovrebbe ritornare in Italia per poi trovare, eventualmente, una nuova squadra. Il Feyenoord non vorrebbe accettare le richieste dei giallorossi: troppo alta la differenza tra domanda e offerta. Nel frattempo il club olandese sta già lavorando per trovare il suo sostituto. Nel mirino ci sarebbe infatti Tobias Pachonik, ex Carpi e attualmente al Venlo. Avviati i primi contatti tra le due parti.