Mercato Roma, piace Tomiyasu del Bologna per la fascia destra

Se sarà rivoluzione, partirà dall’esterno. Perché la Roma almeno sulla fascia destra di difesa non ha un padrone da tempo. Florenzi è destinato a non tornare a Trigoria, Zappacosta in bilico mentre Karsdorp e Bruno Peres andranno via se troveranno una soluzione. Per questo Petrachi si sta guardando intorno e – come riporta “Il Tempo” – ha messo nel mirino anche Tomiyasu del Bologna. Il calciatore giapponese ha disputato una buona stagione in Italia con 21 presenze tra campionato e Coppa Italia con due assist. È un classe ’98 che il Bologna ha blindato con un contratto fino al 2024. Ma se dovesse bussare la Roma sarebbe difficile dire di no.