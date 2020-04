Florenzi: “Prima del ritorno col Liverpool Roma sembrava Baghdad. Col Barça la partita della vita”

Alessandro Florenzi torna a parlare della Roma. Il terzino vive la sua quarantena a Valencia con la moglie e le due figlie. L’ex capitano giallorosso è intervenuto nel corso di una diretta Instagram insieme al motociclista Max Biaggi, noto tifoso romanista. Le sue parole:

“Qualche giorno fa ho sentito Nainggolan, eravamo malinconici. Di questo magari ne parleremo un giorno”.

Su Roma-Barcellona 3-0.

Al gol di Manolas sono rimasto fermo e mi sono messo la mani in testa. Durante la settimana avevamo sensazioni strane, eravamo venticinque giocatori e in ventiquattro eravamo convinti ciecamente che avremmo potuto fare qualcosa. L’unico che non ci credeva era Manolas, quello che ha segnato il gol decisivo. E’ stata la partita della vita per la Roma.

Sul ritorno con il Liverpool.

Quando siamo arrivati con il pullman allo stadio sembrava di stare a Baghdad. E’ stato bellissimo, mi vengono ancora i brividi.

Sull’arrivo alla Roma.

Avevo nove anni e giocavo con la Lodigiani. Mi volevano Roma e Lazio. Quando sono andato a Trigoria, sono entrato dal solito cancello e c’era Conti ad aspettarmi. Mi è sembrato di vedere la Madonna. In macchina ho detto a mio padre che avevo scelto e che sarei rimasto alla Roma.