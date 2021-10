Abraham, l’esito degli esami: forte contusione. Prove di rinnovo per Mancini

L'attaccante è in dubbio per la sfida alla Juventus di domenica. Intanto il centrale e il suo entourage hanno avviato il dialogo con la società per il nuovo contratto. Le condizioni di Pellegrini migliorano e domani si allenerà in gruppo

La gara contro la Juventus di domenica sera si avvicina sempre di più. La Roma, che aveva pregustato l’idea di una sosta nazionali senza infortuni, deve fare i conti con la situazione Abraham. Il centravanti inglese, che ha chiesto la sostituzione nella gara contro l’Ungheria per un problema alla caviglia destra, è rientrato a Fiumicino e in serata si è sottoposto a degli esami che hanno stabilito l’entità dell’infortunio. Si tratta di una forte trauma contusivo alla regione calcaneare destra. Il numero 9 giallorosso, ultima vittima dello Squid Game delle nazionali, non è nuovo a questo tipo di problema fisico. Ai tempi del Chelsea, infatti, si dovette fermare ai box due volte (la prima per 100 giorni, la seconda per 40) a causa della caviglia destra. Una buona notizia riguarda Lorenzo Pellegriniche ha smaltito l’influenza e domani tornerà regolarmente in gruppo, per poi essere a disposizione di Mourinho per la trasferta di Torino. Sicuri del posto da titolare sono Gianluca Mancini (protagonista anche di un video in cui incita Spinazzola durante una sessione di corsa) , che proprio oggi ha incontrato Pinto con il suo entourage per parlare del rinnovo e Veretout, fresco vincitore della Nations League con la sua Francia, che in un’intervista a Sky Sport ha elogiato il lavoro di Mourinho affermando che i giallorossi domenica daranno filo da torcere agli avversari. I bianconeri sono tornati al lavoro oggi in vista del match dello Stadium che sarà diretto ancora una volta da Orsato. Della partita hanno parlato anche Benatia e Boniek, entrambi doppi ex, mentre Stankovicin un’intervista ha speso parole al miele per lo Special One ricordando il rapporto tra i due negli anni all’Inter.