Bodo-Roma, terminati i 200 biglietti per i tifosi giallorossi con prelazione

In attesa che riparta il campionato dopo la sosta delle nazionali, si pensa anche alla Conference League. La Roma sfiderà nel prossimo turno dei gironi il Bodo/Glimt. Sono intanto già terminati i 200 tagliandi messi a disposizione per i tifosi giallorossi con il diritto di prelazione per gli abbonati 2021/22. La trasferta sarà durissima, con le temperature molto basse della Norvegia, ma come dimostrato i supporters giallorossi non mancheranno nemmeno stavolta.