Benatia: “Zaniolo sta tornando al top, è uno dei fuoriclasse di questa generazione”

Nella JuveBenatia ha giocato 59 partite e vinto due scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppaitaliana. Nella Roma di partite ne ha disputate 37, trofei non ne sono arrivati ma, forse, ha vissuto una delle stagioni più emozionanti della carriera. La sfida di domenica per lui sarà speciale e ne ha parlato in un'intervista a Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport: "La Roma di Mourinho? La vedo molto bene. Purtroppo ha perso il derby, dove forse meritava qualcosa di diverso, ma c'è entusiasmo, la città sappiamo com'è e Mou appena arrivato ha dato qualcosa di importante. Hanno perso Dzeko, un top player, ma Abraham è bravo, Pellegrini sta bene e Zaniolo sta tornando al top. Lui e Chiesa, con Barella, sono i fuoriclasse di questa generazione".