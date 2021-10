Roma, lo Squid Game delle Nazionali colpisce ancora

Ogni convocazione delle Nazionali a Trigoria viene vissuta con lo stesso sgomento della voce guida del torneo coreano quando viene annunciato l’inizio di un nuovo gioco

Uno dietro l’altro come nei terribili giochi d’infanzia di Squid Game, la serie di Netflix che non ha più bisogno di presentazioni. Ogni convocazione delle Nazionali a Trigoria viene vissuta con lo stesso sgomento della voce guida del torneo coreano quando viene annunciato l’inizio di un nuovo gioco. Puntualmente, ogni volta cade qualcuno. In senso metaforico si intende. In palio non ci sono soldi, ma la sopravvivenza per la corsa verso la Champions. Gli allenatori della Roma possono solo attendere nervosi come un papà in sala parto lo sbarco dei loro giocatori dopo traversate mondiali, centinaia di partite di qualificazione pure contro la rappresentativa degli autonomi della regione dello Sri Lanka, tornei inutili come la Nations League. Inutile ricordare i casi più dolorosi e clamorosi: da Zaniolo a Spinazzola e Emerson da Rosa passando per Strootman.