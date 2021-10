Abbonamenti Roma, Distinti solo in prelazione in caso di Curva Sud sold-out

L’agevolazione consentirà, non appena la capienza degli stadi verrà ulteriormente ampliata, di poter tornare nel settore di Curva Sud

Prosegue con numeri importanti la campagna abbonamenti della Roma, prima società in Italia a mettere in vendita le tessere per la stagione in corso. Dopo i problemi tecnici, il club giallorosso ha registrato un vero e proprio assalto con più di 16mila abbonamenti che hanno portato al quasi sold-out della Curva Sud (la fase di prelazione terminerà domani) in relazione al 75% della capienza consentita. In caso di esaurimento del settore, i vecchi abbonati in Curva Sud Centrale-Laterale, da domani fino a sabato, potranno acquistare in prelazione il settore di Distinti Sud, che sarà chiuso invece per la vendita libera. Ecco il comunicato della Roma: