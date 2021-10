Juve-Roma, Pellegrini sta meglio: oggi è tornato a Trigoria, domani in gruppo

Il numero 7 giallorosso non si è allenato ieri a causa della febbre, ma con la Juve ci sarà a meno di clamorosi imprevisti

Buone notizie per José Mourinho. In attesa di conoscere le condizioni di Tammy Abraham, intanto il portoghese ha ritrovato Lorenzo Pellegrini, che dopo aver saltato l'allenamento di ieri per qualche linea di febbre (ma il Covid non c'entrava) oggi è tornato a Trigoria ad allenarsi in maniera leggera mentre il rientro in gruppo effettivo è previsto per domani. Un segnale comunque significativo a quattro giorni da Juventus-Roma e con altre situazioni ancora da valutare come Abraham - che oggi rientrerà per fare gli accertamenti strumentali dopo l'infortunio con l'Inghilterra - e Vina che tornerà tardi dalla nazionale. Ma già ritrovare Zaniolo e Pellegrini, per Mourinho è un sospiro di sollievo.