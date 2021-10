Abraham, recidivo il problema alla caviglia destra: già due stop col Chelsea

Nella stagione 2019/20 ha saltato 3 partite per un problema all'articolazione della caviglia, che l'ha tenuto fuori 101 giorni

L'infortunio di Tammy Abraham con l'Inghilterra tiene in ansia José Mourinho e i tifosi in vista di Juventus-Roma. Il centravanti giallorosso si è fatto male ieri sera alla caviglia, è uscito zoppicando dopo 15 minuti di partita nel finale. Oggi l'attaccante rientrerà a Roma e soprattutto effettuerà gli esami strumentali per capire l'entità dell'eventuale stop. Non è la prima volta che il centravanti si infortuna alla caviglia: era già successo e sempre a quella destra, nell'esperienza col Chelsea. Nella stagione 2019/20 ha saltato 3 partite per un problema all'articolazione della caviglia, che l'ha tenuto fuori 101 giorni. Nell'anno successivo di gare ne ha saltate 8 sempre per un'infortunio alla caviglia destra, quella che ieri l'ha fatto uscire con la sua Inghilterra. In quel caso, stette 43 giorni fuori.