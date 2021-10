Abraham, forte contusione alla caviglia: “Con la Juve penso di farcela” – VIDEO

L’attaccante è tornato a Roma in serata, è in dubbio per la partita contro la Juventus. Gli esami hanno evidenziato un forte trauma contusivo alla regione calcaneare destra

Valerio Salviani

Abraham si è sottoposto in serata a delle visite per constatare l'entità dell'infortunio alla caviglia che lo ha costretto ad abbandonare in campo nella partita di mercoledì sera. Gli esami hanno evidenziato un forte trauma contusivo alla regione calcaneare destra. “Sto bene, penso di farcela con la Juventus” aveva detto al suo rientro questa sera all'aeroporto di Fiumicino, con 4 ore di ritardo sulla tabella di marcia (ha perso il volo questo pomeriggio). Tuta verde a coprirlo dalla testa ai piedi, ma camminata fluida e un sorriso che si intravedeva dietro la mascherina. L’attaccante inglese spera nella convocazione contro la Juventus, anche se la sua disponibilità verrà valutata nei prossimi giorni. Ad aspettarlo a Roma un autista del club. Domani nel pomeriggio sarà regolarmente a Trigoria per confrontarsi con Mourinho che sperava di averlo in gruppo al rientro dalla nazionale.

L'infortunio di Abraham

L'attaccante è subentrato al 76' di Inghilterra-Ungheria (1-1), è rimasto in campo solo pochi minuti perché al 93' è stato costretto a chiedere il cambio a causa di una forte botta alla caviglia. Accompagnato dallo staff tecnico e visibilmente zoppicante è stato sostituito da Ollie Watkins. Quando è uscito ha dato il "cinque" a Southgate che si è avvicinato per informarsi sulle condizioni, poi è rientrato negli spogliatoi tenendo in mano lo scarpino con il calzino della caviglia destra completamente abbassato. Al suo fianco un medico dello staff.