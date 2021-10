Juventus-Roma, settore ospiti sold-out: venduti 762 biglietti

I tifosi giallorossi hanno risposto ancora 'presente': all'Allianz Stadium ci sarà anche la loro spinta

Il settore ospiti dell'Allianz Stadium in occasione di Juventus-Roma è sold-out. Nonostante il prezzo dei biglietti (57 euro, più commissione) e le proteste di alcuni tifosi, lo spicchio riservato ai sostenitori giallorossi sarà tutto esaurito. Sono infatti stati venduti tutti i 762 tagliandi messi a disposizione dalla Juventus, anche in seguito all'ampliamento della capienza dell'impianto dal 50 al 75%. Confermato il trend di queste prime partite stagionali, che ha visto i tifosi romanisti rispondere sempre presenti sia in casa che in trasferta. Servirà anche la spinta del popolo giallorosso per provare l'impresa di espugnare il campo dei bianconeri e restare in zona Champions League.