Juventus-Roma, arbitra Orsato: ha diretto anche l’ultimo confronto all’Allianz

Il big match dell'Allianz sarà diretto dal fischietto veneto: ha diretto l'ultimo confronto tra queste due squadre, non senza polemiche

Meno quattro all'attesissima sfida dell'Allianz Stadium tra Juventus e Roma. Per Mourinho sarà un altro esame fondamentale dopo il derby, per i bianconeri l'occasione per recuperare altre posizioni e non perdere ulteriore terreno. L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per l'ottava giornata: il big match di domenica sera sarà diretto da Daniele Orsato di Schio, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Bresmes, dal IV Uomo Colombo e il Var Nasca e Costanzo (AVar). La Roma e Orsato tornano a incrociarsi dopo più di otto mesi: l'ultima volta era stato proprio l'ultimo Juventus-Roma dello scorso 6 febbraio, vinto 2-0 dai bianconeri. L'arbitro veneto è un habitué di questa partita, dal momento che sarà il quinto incrocio tra queste due squadre diretto da lui. Il bilancio di queste sfide recita due pareggi e due successi bianconeri. E proprio nel match del 6 febbraio qualche polemica c'era stata per un contatto tra Rabiot e Villar, oltre a un atteggiamento troppo permissivo nei confronti di Cristiano Ronaldo. In generale, invece, il bilancio con Orsato per la Roma resta positivo: 13 vittorie, 12 pareggi e 10 sconfitte.Lo score totale con la Juventus, invece, è di 19 vittorie bianconere, 12 pareggi e 6 sconfitte tra cui l'ultimo incrocio che risale ad aprile (0-1 in casa dell'Atalanta).