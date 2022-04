Abraham: “A Leicester con fiducia”. Zaniolo: “Spero di vincere con Mourinho”

Per il match di Conference League Mourinho recupera due pedine importanti. Calciomercato: in arrivo 1.5 milioni dall’Inter per Dzeko e Friedkin pronti per una ricapitalizzazione di oltre 100 milioni

Redazione

Giovedì è sempre più vicino e la sfida in Inghilterra è sempre più lo spartiacque per questa prima stagione di José Mourinho alla Roma. Oggi proprio in vista del match con il Leicester sia Zaniolo che Tammy Abraham hanno rilasciato un'intervista ai canali ufficiali dell' Uefa. L'ex Chelsea, che ha vissuto una prima stagione memorabile alla Roma, superando Vincenzo Montella e Gabriel Batistuta ed eguagliando il record del club stabilito 93 anni fa da Rodolfo Volk con 24 gol alla stagione d'esordio, ha parlato del suo rapporto con lo Special One, di Roma e dell'emozione nel tornare nel Regno Unito. Anche Nicolò ha parlato di molti aspetti che lo legano al club, partendo dalla tripletta realizzata nell'ultimo match di Conference League contro il Bodo, gol che hanno permesso alla Roma di approdare in semifinale e di potersi giocare la possibilità di riportare un trofeo nella Capitale che manca ormai da 14 anni. Ma intanto il settore ospiti per la gara d'andata in Inghilterra è già sold out: i fortunati che hanno acquistato il biglietto per la partita di giovedì hanno ricevuto via mail un voucher Pdf. Darà diritto al ritiro del biglietto valido per l’accesso allo stadio presso il Meeting Point che sarà allestito presso la città di Leicester il giorno della partita per tutti i tifosi romanisti.

Il futuro è adesso: idee e soluzioni per il calciomercato estivo

Molto è stato fatto in questa prima stagione, ma il lavoro andrà completato in estate, magari dopo aver raggiunto alcuni obiettivi in questa parte finale della stagione. A meno di una clamorosa qualificazione in Champions League che porterebbe nelle casse di Trigoria un bel po’ di soldi da investire sul mercato, per soddisfare Mourinho iFriedkindovranno continuare a mettere mano al portafogli: è possibile che dopo aver completato una prima ricapitalizzazione da 460 milioni di euro, ne facciano un’altra da oltre 100. La proprietà statunitense ha già in animo di dare a Mourinho i rinforzi che servono. Al portoghese, infatti, serve (almeno) un titolare per reparto. E così tornano in vetrina tre nomi, non i soli, che sono da tempo sul taccuino di Tiago Pinto: Senesi, Guedes e Xeka. Il budget a disposizione per nuovi investimenti dovrà arrivare necessariamente da qualche cessione. L’indiziato numero uno è Veretout: il centrocampista francese è ormai ai margini del progetto. Dalle due squadre milanesi arriveranno complessivamente 6 milioni. Dall’Inter 1.5 di Dzeko mentre dal Milan il resto con il riscatto di Florenzi. Infine Pau Lopez e Under lasceranno sicuramente la Roma, circa 21 milioni di euro entreranno nelle casse dei giallorossi.

Martina Stella