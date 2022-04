Roma, in arrivo 1.5 milioni dall’Inter per Dzeko

Altri soldi nelle casse della società giallorossa dopo i riscatti di Under e Pau Lopez

Mancava solo la matematica a certificare la qualificazione alla prossima Champions League per l'Inter. I nerazzurri dopo aver battuto la Roma hanno ottenuto il pass e i giallorossi prenderanno 1.5 milioni di euro di bonus dalla cessione di Dzeko. L'attaccante bosniaco si era liberato a zero la scorsa estate ma l'accordo prevedeva questa clausola. Altri soldi nella casse della società dopo quelli di Under e Pau Lopez che sono stati riscattati dal Marsiglia. Anche Florenzi dovrebbe lasciare ufficialmente la Roma a breve, il terzino della Nazionale ha convinto tutti al Milan.