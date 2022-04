Roma, contro il Leicester due recuperi fondamentali: tornano Cristante e Zaniolo

Per il match di Conference League, Mourinho recupera due pedine fondamentali che sono mancate nel match contro l'Inter

La Roma è pronta a tornare in campo giovedì in Inghilterra contro il Leicester per raggiungere la finale di Conference League. Come riportato da Sky, i giallorossi rispetto alla sconfitta di San Siro contro l'Inter recupereranno due pedine fondamentali nello scacchiere di Mourinho, ovvero Zaniolo e Cristante. Il numero 22 giallorosso tornerà in campo dopo la squalifica che lo ha tenuto lontano dalla partita contro la sua ex squadra e contro il Leicester è pronto per far vivere ai tifosi giallorossi un'altra notte magica in Europa. Zaniolo ha superato anche il problema fisico accusato durante la trasferta di Napoli. Cristante invece ha superato il problema alla schiena che lo ha costretto a rimanere nella Capitale. Il suo apporto a centrocampo è fondamentale come visto durante la partita contro i nerazzurri e come sottolineato dallo stesso Mourinho nel post gara: "Senza Cristante abbiamo perso un uomo importante".