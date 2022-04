Friedkin, il piano per la Roma del futuro: dagli stipendi al budget

La società dovrà fare un ulteriore sforzo per Mourinho. Fissata la linea sugli ingaggi: massimo 3 milioni per i nuovi acquisti

A poco meno di un mese dal termine della stagione è già tempo di pensare alla squadra del prossimo anno. La società dovrà regalare a Mourinho una rosa attrezzata per lottare per le prime quattro posizioni. I Friedkin sono chiamati ad un ulteriore sforzo: possibile che dopo aver completato una prima ricapitalizzazione da 460 milioni di euro, ne facciano un’altra da oltre 100. Inoltre l’idea dei proprietari è quella di abbassare il monte ingaggi, massimo 3 milioni ai nuovi acquisti ma sono pronti a derogare, anche grazie al decreto crescita. Intanto il percorso in Conference ha già messo a disposizione un tesoretto per la prossima stagione. Tra la quota fissa per la partecipazione alla fase a gironi e quella determinata in base al ranking Uefa degli ultimi dieci anni sono già 9 i milioni incassati dalla società giallorossa. Si sono aggiunti altri 6 extra per i vari passaggi del turno.