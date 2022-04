Trigoria: palestra per chi ha giocato con l’Inter, campo per il resto del gruppo

La Roma ha ripreso gli allenamenti dopo la sfida contro l'Inter divisa in gruppi

La Roma si è ritrovata per la ripresa degli allenamenti questo pomeriggio nel centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria dopo la sconfitta contro l'Inter a San Siro. I giallorossi hanno cominciato il recupero in vista della sfida di giovedì di Conference League contro il Leicester: i giocatori che hanno preso parte alla partita di sabato scorso hanno svolto lavoro in palestra, il resto del gruppo, invece, è sceso in campo per lavoro atletico con la palla a cui hanno partecipato anche molti ragazzi della Primavera.