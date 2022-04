Leicester-Roma, invasione giallorossa: le info per i tifosi

Dai 4000 di Milano al sold out dell’ex King Power Stadium, Pellegrini e compagni giovedì potranno contare sul supporto dei propri sostenitori

Saranno 1600 i romanisti a Leicester, il settore ospiti è andato sold out in pochissimi minuti. I fortunati che hanno acquistato il biglietto per la partita di giovedì hanno ricevuto via mail un voucher Pdf. Darà diritto al ritiro del biglietto valido per l’accesso allo stadio presso il Meeting Point che sarà allestito presso la città di Leicester il giorno della partita per tutti i tifosi romanisti. Tutte le informazioni relative al punto d’incontro saranno fornite in questi giorni dalla società. Nonostante nell’ultima trasferta di una squadra italiana a Leicester ci siano stati tafferugli tra i tifosi locali e quelli napoletani l’allerta per la gara è normale. A differenza di quella di qualche settimana fa dove la Uefa per la gara contro il Bodo aveva cambiato il livello di attenzione da basso ad alto. Giovedì per la partita che vale una stagione Pellegrini e compagni non saranno soli. La maggior parte dei tifosi partiranno con dei voli charter, arrivo in mattinata e ritorno subito dopo il triplice fischio. Mentre qualcuno ha sfruttato il 25 aprile per arrivare in Inghilterra già da oggi.