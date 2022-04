Leicester, il semaforo Vardy si accende

E' pronto il centravanti al quale si aggrappa il Leicester per superare la Roma nella doppia sfida in semifinale Conference

Il 14 aprile 2012, dieci anni e undici giorni fa, Jamie Vardy giocava ancora nella National League, la quinta serie della piramide inglese, scrive Stefano Boldrini su Il Messaggero. Quella sera, il futuro centravanti del Leicester si prese una discreta sbronza: festeggiò la promozione in League Two e lo storico sbarco del Fleetwood Town, orgoglio di una cittadina costruita sulle rive del Mar d’Irlanda, nel calcio prof. Ma il bello doveva ancora arrivare per Jamie, 31 gol in quel campionato e capocannoniere della National League: il 17 maggio 2012 il suo cartellino fu acquistato dal Leicester per la somma record relativa alla quinta serie di un milione di sterline. Vardy si ritrovò in Championship e finalmente con uno stipendio importante. Poteva mettersi alle spalle il lavoro in fabbrica si occupava di protesi per disabili.