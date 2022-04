I Friedkin investono per il salto in alto: Senesi, Guedes e Xeka per Mou

Un mercato per volare. Chiusa la ricapitalizzazione, si prepara un nuovo aumento da oltre 100 milioni

Il vento è cambiato. E ormai non lo si capisce dalle piccole cose, ma da quelle grandi, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. A certificare che la Roma sia cresciuta non sono i 3 punti che la squadra di José Mourinho ha in più rispetto alla scorsa stagione, ma il fatto che tutto l’ambiente giallorosso sia diventato ormai un blocco granitico, capace di fare il tutto esaurito per le partite in casa contro Salernitana, Bodo e per la prossima contro il Bologna. Fino al boom, cioè le trecentomila richieste di biglietto per il match di ritorno di Conference League contro il Leicester. Tutto questo quando il campionato ha sancito che le sei sfide contro le grandi – Inter, Milan e Juventus – hanno portato ai giallorossi zero punti, per via delle sei sconfitte in altrettante partite (più la settima in Coppa Italia contro l’Inter). Merito ovviamente della presenza totemica dello Special One, che per i tifosi è una sorta di garanzia, ma sarebbe ingiusto dimenticare come la famiglia Friedkin stia garantendo le spalle protette al progetto triennale. Una cosa è chiara: dalla prossima stagione c’è da colmare il gap con le big del torneo, e senz’altro la proprietà americana non si tirerà indietro, come ha già dimostrato finora. Finora i Friedkin hanno versato 548,8 milioni, compresi i 199 milioni di valutazione data al momento dell’acquisto del club. Se li volessimo dividere per i poco meno di ventuno mesi di guida della società, verrebbe fuori una spesa pari a circa 26 milioni al mese. Oltre ai tagli al monte ingaggi e alle cessioni, la proprietà è pronta a ricapitalizzare di nuovo la Roma nel 2023. La proprietà statunitense ha già in animo di dare a Mourinho i rinforzi che servono. Al portoghese, infatti, serve (almeno) un titolare per reparto. E così tornano in vetrina tre nomi, non i soli, che sono da tempo sul taccuino del general manager Tiago Pinto. In difesa c’è quello di Marcos Senesi, 24 anni, difensore argentino del Feyenoord, mancino come vuole Mourinho. In mediana, invece, l’affare è possibile, visto che viene seguito Xeka, 27, regista portoghese del Lilla, che a giugno sarà svincolato. L’investimento più grande, però, forse sarà fatto in attacco. Nel mirino c’è Gonçalo Guedes, 25 anni, attaccante portoghese del Valencia che, nonostante abbia il contratto in scadenza nel 2023, chiede una quarantina di milioni. Il resto, poi, toccherà a Mou. Dovrà essere lui a far diventare Special una Roma che insegue le grandi.