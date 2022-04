Mourinho e quella Conference che può dare una svolta alla stagione

Il posto in Champions poteva essere l’obiettivo massimo: sembra ormai sfuggito, a meno che la Juve non precipiti nelle ultime quattro giornate

Di scudetto non s’era mai parlato: la Roma non aveva realisticamente le armi per inserirsi nella lotta tra Inter, Milan e Napoli. Il posto in Champions poteva essere l’obiettivo massimo: sembra ormai sfuggito, a meno che la Juve non precipiti nelle ultime quattro giornate. La Conference, infine, è un torneo indecifrabile nel quale c’era però il dovere di arrivare fino in fondo. E così è stato. Ora questa è una settimana cruciale. In quattro giorni Mou non si gioca tutto, ma quasi, tra Leicester e Bologna. Si comincia giovedì' sul campo della più bella favola del calcio moderno che, dal dopo Ranieri, vive meno felice e contenta. Oggi non sembra neanche in un grande momento. È sicuramente a lla portata della miglior Roma e del miglior Mourinho che ha vinto due Champions, due Europa League, e ora insegue un piccolo record: diventare il primo a prendersi anche la Conference. Un simbolico “triplete” personale per una stagione che può ancora essere positiva. Il Marsiglia, favorito nell’altra semifinale, sarebbe stato un rivale più duro.