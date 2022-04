Arsenal su Abraham. Ma la Roma stoppa i tabloid inglesi

Mourinho non intende cedere il suo gioiello, anche perché sa che nel 2023 il Chelsea può riprenderlo per 80 milioni

Nelle scorse già qualcosa era cominciato a circolare, ma ieri è stato il Daily Star a rilanciare: se l’Arsenal arriverà in Champions, pronta un’offerta da 60 milioni per Abraham si legge su La Gazzetta dello Sport. Detto che la qualificazione è da conquistare, la Roma non intende cedere il suo gioiello, anche perché sa che nel 2023 il Chelsea può riprenderlo per 80 milioni.