Calciomercato Roma, le notizie di oggi: incubo Nzonzi, speranza per il regista

Le trattative LIVE dell'ultimo giorno di mercato

Poche ore al gong del mercato estivo. La Roma dopo aver annunciato ieri la rescissione consensuale con Pastore, cerca di piazzare anche Nzonzi, Olsen e Santon. Più difficile Fazio, che invece è destinato a rimanere: è intenzionato ad avviare una causa legale contro la società per il reintegro in rosa. Con l'uscita anche del francese, Tiago Pinto proverebbe a fare un ultimo tentativo per il centrocampista chiesto da Mourinho: lo Special One vuole esperienza ma pur di avere un rinforzo sarebbe felice di abbracciare anche un profilo come Zakaria o Douglas Luiz. In piedi ancora le piste Loftus-Cheek, Tolisso e Witsel.