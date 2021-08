Ciervo vicino al Frosinone in prestito: farà esperienza in Serie B

Il talento classe 2002 vicino alla squadra di Fabio Grosso

Riccardo Ciervo verso il Frosinone. L'esterno giallorosso, che ha fatto tutto il precampionato con Mourinho, è vicino al trasferimento in Ciociaria nel club che gioca in Serie B allenato da Fabio Grosso. Come riporta Sky Sport la trattativa è in prestito: a Trigoria infatti sono convinti delle potenzialità del classe 2002 che in prima squadra non avrebbe trovato spazio. Nelle scorse settimane ci aveva provato il Palermo ma l'operazione non è andata a buon fine. Ora c'è il Frosinone pronto ad accoglierlo, non lontanissimo da casa.