L’ultimo sforzo: la Roma insegue il regista che manca

A Mourinho andrebbe bene anche uno di prospettiva, come Zakaria o Douglas Luiz

La Roma festeggia la risoluzione del contratto di Pastore. Il club risparmierà circa 8 milioni lordi: al giocatore è stata concessa una buonuscita sui 3,5 milioni netti (costo di 7 per il club giallorosso). Si tratta di un addio necessario per dare un impulso al mercato in entrata e provare così a prendere il famoso centrocampista richiesto da Mourinho, scrivono Alberto Abbate e Eleonora Trotta su Il Messaggero. Al tecnico andrebbe bene anche uno di prospettiva, come Zakaria o Douglas Luiz. Ma il brasiliano ha dei costi altissimi, quasi proibitivi senza una cessione che finanzi l’acquisto: per questo motivo anche gli ultimi giorni sono stati offerti Tolisso, Witsel e Herrera.