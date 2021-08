Olsen, indizio di mercato dal c.t. della Svezia: “Fiducioso per la cessione”

Il paradosso del portiere, reduce da un ottimo Europeo ma ancora senza squadra. Andersson: "Mi fido di lui, credo che qualcosa accadrà nelle ultime ore"

Tra tutti gli esuberi, il suo è il paradosso più grande. Robin Olsen ha disputato un ottimo Europeo con la sua Svezia e la sua cessione sembrava destinata a realizzarsi già nei primi giorni di mercato dopo il torneo. Poi però le piste francesi (Rennes e Lille) e quelle inglesi (West Ham e Sheffield su tutte) sono tramontate. E così il portiere a poche ore dalla fine del mercato è ancora "fermo" a Trigoria. Ma nonostante questo il commissario tecnico Andersson l'ha convocato per le partite della sua Svezia e ne ha anche parlato in conferenza stampa: "Ad oggi la situazione non è buona, ma staremo a vedere se ci saranno novità. Robin è stato bravissimo in nazionale e per questo sono sorpreso che i club non lo scelgano come primo portiere, perché se la caverebbe anche nei top club. Spero che la questione si risolva e che possa trovare un club dove giocare con continuità. Se non dovesse essere così, affronteremo quella situazione. Sono comunque fiducioso perché con noi è stato fantastico. Mi fido di lui".