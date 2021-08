Roma, il borsino del centrocampista: Sabitzer libera Tolisso, sale Loftus-Cheek

Il centrocampista inglese può arrivare prima del gong anche in prestito, Zakaria si allontana. Douglas Luiz il profilo ideale

Il conto alla rovescia già è cominciato. Per la Roma, per Tiago Pinto e per tutti i tifosi giallorossi, galvanizzati dalle prime quattro vittorie tra campionato e Conference League. Perché il mercato chiude stasera alle 20 in Italia e la speranza di Mourinho è che entro quell'ora arrivi il centrocampista che tanto ha invocato nelle ultime settimane. La certezza è che non arriverà un giocatore tanto per fare numero, ma solo uno in grado di far fare il salto di qualità. Molto dipenderà dal futuro di Nzonzi, che non ha ancora una sistemazione (a differenza di Pastore, che invece ha rescisso consensualmente il contratto). I nomi sono quelli di Tolisso, Douglas Luiz, Loftus-Cheek e Zakaria, ma c'è spazio anche per un eventuale sorpresa a cui i Friedkin hanno abituato. Magari Witsel, avvicinato però anche da altri club.