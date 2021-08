Villar ai margini della Roma: Mourinho non lo “vede”, lui vuole restare

Le offerte per ora sono state tutte rispedite al mittente: a meno di colpi di scena resterà a Trigoria e proverà a convincere lo Special One

Nella Roma che si gode Mourinho e le quattro vittorie in quattro partite ufficiali, c’è un volto inquieto ed è quello di Gonzalo Villar. Lo spagnolo, stando a quanto dice lui stesso e a quanto conferma il suo agente, non vuole andar via da Roma e difficilmente cambierà idea in queste ultime ore di mercato, scrive Chiara Zucchelli su gazzetta.it. Questo nonostante Mourinho non lo consideri un titolare e, spesso, neanche un’alternativa. A meno che non cambi idea in giornata, Villar nelle prossime settimane dovrà lavorare duramente per riprendersi spazio nella Roma, dopo che in 18 mesi di Roma ha giocato 59 partite.