Roma, arriva l’ufficialità: Bamba passa al Leixoes

L'attaccante della Primavera passa al club portoghese

Tramite un post sul proprio profilo Twitter, la Roma ha ufficializzato il passaggio di Mory Bamba al Leixoes. L'esterno classe 2002 ha firmato un contratto di tre anni con il club portoghese che milita nella Segunda Liga. Nel pomeriggio il giocatore era già arrivato in Portogallo per le visite mediche, la firma e le foto di rito. Bamba ha esordito con la Roma nella scorsa stagione, schierato da Fonseca come titolare in un match di Europa League. Dopo aver giocato con la Primavera di Alberto De Rossi, l'attaccante ivoriano saluta definitivamente Trigoria.