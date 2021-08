Oliveira scatena i tifosi: spunta il follow alla Roma sui social – FOTO

Il centrocampista del Porto potrebbe aver regalato un indizio di mercato. I giallorossi continuano a cercare un centrocampista

Sarà Sergio Oliveira il rinforzo della Roma a centrocampo? Tiago Pinto è al lavoro per regalare a Mourinho il centrocampista d'esperienza che serve per rinforzare la mediana e il portoghese ha scatenato i tifosi cominciando a seguire proprio oggi il profilo Instagram dei giallorossi. Il classe 1992 del Porto avrebbe le caratteristiche adatte per ricoprire il tassello che manca a Mou per rinforzare il centrocampo. I giallorossi stanno provando a cedere gli ultimi esuberi per liberare lo spazio necessario e affondare il colpo. Mourinho aspetta e spera nell'affare che sarebbe la ciliegina sulla torta del mercato romanista.