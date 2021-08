Roma, ufficiale: Devid Bouah passa al Teramo

Tornato dal Cosenza il terzino passa al club abruzzese

Tramite un post sul proprio profilo Twitter la Roma ha ufficializzato il passaggio di Devid Bouah al Teramo. Il classe 2001 cresciuto nelle giovanili giallorosse, era tornato lo scorso 30 giugno dal prestito al Cosenza. Una carriera fin qui non troppo fortunata per il terzino sinistro che nel 2018 e nel 2019 ha rimediato la rottura del legamento crociato. Ora Bouah ripartirà da Teramo per cercare continuità e presenze.