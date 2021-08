Bamba vola in Portogallo: è un nuovo giocatore del Leixoes – FOTO

L'esterno ha firmato un contratto di tre anni. Giocherà nella Segunda Liga

Altro addio in casa Roma. Mory Bamba lascia ufficialmente i giallorossi e si trasferisce in Portogallo. L'esterno ha firmato un contratto di tre anni con il Leixoes, club che milita nella Segunda Liga. Bamba ha esordito con la Roma nella scorsa stagione, schierato da Fonseca come titolare in un match di Europa League. Dopo aver giocato con la Primavera di Alberto De Rossi, passa al calcio professionistico ma saluta definitivamente Trigoria.