Roma, Bove e Darboe verso la permanenza. Villar e Diawara ancora in bilico

A meno di sorprese i due giovani centrocampisti non lasceranno Trigoria

Edoardo Bove e Ebrima Darboe non lasceranno la Roma in questa sessione di mercato. A meno di sorprese dell'ultima ora i due centrocampisti resteranno a disposizione di Mourinho, almeno fino a gennaio. Tiago Pinto sta provando nelle ultime ore a prendere il centrocampista d'esperienza richiesto dallo Special One, ma a fargli spazio non saranno i due prodotti del vivaio. Restano dunque da monitorare le situazioni di Diawara e Villar, che in caso di offerta valida potrebbero fare le valigie e lasciare i giallorossi entro le 20 di questa sera, orario di chiusura del calciomercato. Bove e Darboe (che presto firmerà il rinnovo di contratto) hanno convinto lo staff tecnico romanista. In particolare, il classe 2002 romano è considerato una soluzione valida a Cristante e Veretout e può sperare di giocare diversi minuti in stagione per crescere e fare esperienza.