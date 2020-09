Calciomercato Roma live: proposto Pereyra, il Napoli offre 30 milioni per Veretout

Tutte le notizie di calciomercato della Roma di oggi mercoledì 9 settembre.

ACQUISTI: Pedro (A, svincolato)

CESSIONI: Kalinic (A, Atletico Madrid fp), Zappacosta (D, Chelsea fp), Smalling (D, Man. United fp), Defrel (A, Sassuolo), Gonalons (C, Granada), Bianda (D, Zulte Waregem), Fuzato (P, Gil Vicente p), Cetin (D, Verona p), Kolarov (D, Inter), Riccardi (C, Pescara p), Schick (A, Bayer Leverkusen)

Ore 10.15 ZANIOLO OUT, ORA UNDER PUO’ RESTARE

Con Zaniolo fuori dai giochi per almeno sei mesi, Fonseca ha chiesto alla società di aspettare a cedere Under per capire se ce ne sarà bisogno in rosa. Il Napoli ha registrato la retromarcia ed è pronto a lanciarsi all’assalto di Boga

Ore 8.15 BLITZ PARMA PER NEHUEN PEREZ

Il ds del Parma Carli è pronto a soffiare Nehuen Perez alla Roma. I ducali sanno che è difficile sfidare i giallorossi, ma puntano sul prestito per valorizzare il talento dell’Atletico Madrid

Ore 8.00 VERETOUT PRIMO OBIETTIVO PER IL NAPOLI: OFFERTI 30 MILIONI

Per il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso l’obiettivo principale a centrocampo resta Veretout. I partenopei hanno offerto 30 milioni ai giallorossi, che non vogliono cedere il francese e hanno chiesto 40 milioni. A queste cifre gli azzurri non hanno intenzione di arrivarci

Ore 7.40 OFFERTO PEREYRA: COSTA 12 MILIONI

Dopo la retrocessione del Watford Roberto Pereyra ha chiesto la cessione. L’ex Juventus costa 12 milioni e ne guadagna 3, ma con il decreto liquidità l’ingaggio non sarà un problema. Fienga ci pensa