Napoli: Nandez per Ounas, Giuntoli riflette. Ma il primo obiettivo resta Veretout

Una lunga chiacchierata, all’ora di cena, in un ristorante di Milano, per discutere di Nahitan Nandez, 24 anni, il mediano che il Cagliari ha offerto al Napoli per avere Adam Ounas, l’esterno che non rientra nei piani tecnici di Rino Gattuso, scrive La Gazzetta dello Sport. Il Cagliari vuole Ounas e lo ha chiesto ufficialmente. Al Napoli ha offerto Nandez, ma vorrebbe un conguaglio in denaro. Richiesta che, il club napoletano non può soddisfare.

Ma sistemare il centrocampo è una priorità per Gattuso. L’allenatore vuole due mediani che sappiano assicurare l’interdizione e anche un po’ di qualità al gioco. Il profilo individuato è stato quello di Jordan Veretout, ma la Roma pare non voglia saperne di cederlo. Il Napoli ha offerto 30 milioni di euro, ma per il club giallorosso non sono sufficienti, ne chiede 40. Un investimento che, al momento, non è contemplato dalla politica economica del club che ha già speso 80 milioni di euro per Victor Osimhem. Con la Roma, i rapporti sono buoni, i due club hanno in piedi anche l’operazione Milik-Under, uno scambio che potrebbe avvenire nelle prossime ore se la Roma si deciderà a versare una decina di milioni di conguaglio al Napoli. L’attaccante polacco si sarebbe convinto ad accettare la nuova destinazione. Giuntoli continua a essere ottimista, ma intanto guarda oltre.