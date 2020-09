Friedkin vuole far scegliere Fonseca. Fienga valuta Pereyra del Watford

Il presupposto è fondamentale per capire le strategie della Roma dopo il ko di Zaniolo. A Trigoria, vista anche la disponibilità attuale – con un’opa pronta ad esser lanciata (avvenuto il deposito del documento di offerta presso la Consob) e un voto sul bond da 275 milioni da monitorare (con il cambio di proprietà i sottoscrittori, in teoria, potrebbero chiedere il rimborso del proprio investimento prima del previsto: vige il criterio della maggioranza) – non viene ritenuto possibile trovare un sostituto di Nicolò, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. La linea emersa, quindi, è “rimaniamo così”.

Tuttavia la risolutezza mostrata all’esterno, si scontra con le inevitabili riflessioni interne, suggerite da intermediari e agenti di riferimento. Una di queste è stata scartata sul nascere, proprio lunedì sera, quando si è subito capito come l’infortunio di Zaniolo fosse grave. Il riferimento è a Bonaventura, rimasto svincolato a lungo. Quando è partita la telefonata per capire se ci fossero ancora i margini per inserirsi, la risposta è stata negativa.

Poche ore dopo, infatti, l’ex Milan ha sostenuto le visitemediche e firmato con la Fiorentina. L’altro contatto, invece, poche ore fa. Alla Roma è stato offerto Pereyra, 29 anni, ora al Watford ma con passato all’Udinese e alla Juventus. Il nazionale argentino è retrocesso in Championship e non vuole restare in Inghilterra.

Ufficialmente i Pozzo valutano Pereyra 12 milioni ma con l’avvicinarsi della dead-line del mercato il costo è destinato a scendere. Inoltre, grazie al decreto liquidità, l’ingaggio non sarebbe un problema (meno di 3 milioni lordi).

Nelle prossime settimane, la lista dei calciatori proposti è destinata a lievitare. L’intenzione della Roma, per adesso, è iniziare la stagione senza sostituire Nicolò. In rosa ci sono già Mkhitaryan, Pedro, Perez e Pellegrini che Fonseca, però, vorrebbe impiegare maggiormente in mediana per regalare più qualità al reparto. Proposto Kocorin come vice Dzeko.