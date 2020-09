Roma, trattativa al traguardo per Smalling: vicina intesa con lo United

Dieci giorni all’inizio del campionato e Fonseca aspetta qualche regalo dalla dirigenza per completare la rosa. Il primo colpo chiesto è il difensore centrale e in particolare Smalling. Come riporta Sky Sport, la trattativa sembrerebbe essere arrivata quasi al traguardo con l’intesa totale tra giocatore e giallorossi. Accordo più vicino anche tra i club con i prossimi giorni decisivi per la definitiva fumata bianca. In uscita, invece, restano Fazio (vicino al Cagliari) e Jesus (con il Genoa in pressing).