La Roma frena su Under, il Napoli torna su Boga

Zaniolo resterà fuori almeno sei mesi, i piani della Roma possono cambiare. Cengiz Under è stato sul mercato fino ad ora, ma la perdita del numero 22 potrebbe far tornare i giallorossi sui propri passi. Come riporta Il Mattino, a Trigoria non sono più tanto decisi a cedere il turco al Napoli. Fonseca non ha chiesto di tornare sul mercato, ma di aspettare per capire se gli uomini attualmente in rosa sono sufficienti a sopperire l’assenza di Zaniolo. Per questo motivo gli azzurri sarebbero pronti a virare su Boga, alzando l’offerta al Sassuolo.