Roma, contatti a Milano tra Fienga e De Laurentiis ma nessun passo avanti per Milik

Giornata di colloqui a Milano in occasione dell’Assemblea di Lega. Come riporta Sky Sport, all’Hilton era previsto un incontro tra Fienga e De Laurentiis per cercare di trovare un accordo per Milik, ma nonostante i recenti contatti non sarebbero stati fatti passi avanti nella trattativa al centravanti polacco. Di conseguenza i giallorossi non liberano, almeno per il momento, Edin Dzeko, richiesto da Pirlo e con un accordo già con la Juventus che per ora continua a trattare principalmente Suarez.