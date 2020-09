Fazio, accordo raggiunto tra Roma e Cagliari: giocatore verso il sì, fumata bianca in settimana

Federico Fazio è davvero vicino a diventare un nuovo giocatore del Cagliari. La Roma e i sardi hanno sistemato tutti i dettagli della trattativa e si sono accordati per circa tre milioni tra parte fissa e bonus, abbastanza per generare una plusvalenza. Resta da convincere il giocatore. L’argentino nelle ultime ore ha messo da parte quasi ogni dubbio. Nessun discorso economico in ballo (c’è l’ok per un contratto biennale), ma lasciare la capitale con un altro figlio in arrivo non è scelta di vita facile. Soprattutto con un contratto garantito fino al 2022. Decisivo potrebbe essere il pressing di Eusebio Di Francesco, che ha chiamato spesso il Comandante per convincerlo del progetto e della qualità della vita in Sardegna.

Oggi Fazio non partirà per Frosinone con i compagni, ufficialmente per un problema alla caviglia. Resterà a casa e nelle prossime ore dirà definitivamente sì o no al Cagliari. I sardi sono ottimisti, tanto che la fumata bianca è prevista già entro questa settimana. La trattativa è nata circa 15 giorni fa, dopo che il club di Giulini ha incassato il rifiuto di Juan Jesus. Nonostante le ruggini per il caso Olsen, i rossoblù non hanno faticato a trovare un accordo con la Roma che aveva messo l’argentino nella lista degli esuberi.