Blitz Parma per Nehuen Perez: chiesto l’argentino in prestito all’Atletico Madrid

Il Parma è entrato con decisione nella corsa a Nehuen Perez. L’argentino sta crescendo rapidamente e ha dimostrato il suo valore in prestito al club portoghese del Famalicao la scorsa stagione, scrive La Gazzetta dello Sport. A Madrid la strada della titolarità è chiusa da mostri sacri come Savic e Gimenez e così la Roma da qualche giorno sta studiando una mossa per strappare Perez al Cholo. Qui entra in scena il Parma: il direttore sportivo Carli sa che la sfida coi giallorossi è difficile, ma la formula del prestito può essere gradita agli spagnoli e la Serie A a in Emilia sembra un trampolino di lancio ideale per il giovane Perez. Le prossime ore saranno decisive per capire se lo spiraglio che si è aperto da Madrid diventerà un’autostrada verso Liverani, che aspetta un rinforzo in difesa.